Без оглядки на Запад: как прошли переговоры Путина и Лукашенко

Россия и Белоруссия останутся верны всем прежним соглашениям, несмотря на попытки давления извне

В Сочи завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Они длились более четырех часов. Для Лукашенко эта поездка стала первым зарубежным визитом после выборов и последовавших после них протестных акций. Владимир Путин подчеркнул, что белорусы сами и без давления извне должны разобраться в ситуации в стране. И одним из результатов встречи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы.

Протесты в Белоруссии продолжаются уже несколько недель. И именно на этом фоне Лукашенко отправился в Сочи на переговоры с Путиным, которые, традиционно, вряд ли могли оказаться простыми. Для прессы они были полностью закрыты. Журналистов в резиденцию "Бочаров ручей" вообще не приглашали. Как и членов правительств обеих стран. Диалог исключительно тет-а-тет. И его российский президент начинает с поздравлений.

"Я уже поздравлял вас с победой на президентских выборах, но это было в письменном виде и по телефону. Сейчас рад возможности сделать это при личной встрече. Хочу пожелать вам всего доброго. Успехов. Мы видим, конечно, знаем, что в Белоруссии происходит. И внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете. Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались бы в этой ситуации и пришли к общему решению как выстраивать свою работу дальше", - заявил президент России Владимир Путин.

Уже начата работа над обновлением белорусской Конституции. И именно эта масштабная реформа должна стать основой для мирного выхода из той ситуации, которая сложилась в республике. Однако это не особенно выгодно тем силам, говорит Лукашенко, которые фактически руководят протестами из Польши и Литвы. Финансируют оппозицию. Координируют толпу, бросая людей на ОМОН, который, по словам белорусского лидера, действует в рамках закона.

"Мы не воевали, мы не стреляли... Но продемонстрировали свою решимость, что если там, за пределами белорусских границ кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент. И что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен, вы продемонстрировали, что белорусские границы - это границы Союзного государства. И никому не позволено бряцать там оружием", - сказал Лукашенко.

Действительно, без помощи России, которая лишь намекнула на то, что готова в рамках договора о Союзном государстве и ОДКБ помочь братской республике, сбить пламя белорусских протестов вряд ли бы удалось так быстро. Впрочем, пока пожар до конца не потушен. И российскому президенту вновь приходится напоминать.

"Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая и договоренности, вытекающие из договора о Союзном государстве. Об ОДКБ. Мы рассматриваем Белоруссию как нашего ближайшего союзника и, безусловно, как я вам уже неоднократно говорил и в телефонных разговорах, выполним все взятые нами на себя обязательства. Эти обязательства были взяты нами обоюдно. В 1992 и в 1994 годах. В это время, в 1994 году во всяком случае, вы уже были президентом. Я нет, но это не имеет значения. Имеет значение то, что Россия взяла на себя определенные обязательства, как я сказал, и независимо от того, кто находится у власти в данный момент времени, страна должна эти обязательства исполнять", - пояснил президент России.

Последние слова явно были адресованы Александру Лукашенко лично. За то время, что существует договор о Союзном государстве, реальных интеграционных процессов между Россией и Белоруссией так и не случилось. Ни в политическом плане. Ни в экономическом. И об этом за почти четыре с половиной часа, что длились переговоры в Сочи, лидеры, конечно же, поговорили. А Лукашенко за Путиным все зафиксировал в блокнот. И про вакцину от коронавируса, которую Белоруссия получит первой из иностранных государств. И про кредит в полтора миллиарда долларов.

"Ну, мы и с коронавирусом вместе поборемся и, уверен, преодолеем текущие трудности в экономике. Я неслучайно упомянул и кредит, который Россия в ближайшее время планирует предоставить Белоруссии. Надеюсь, что это соответствующим образом отразится и на финансовых рынках", - сообщил Путин.

"Экономика лежит в основе всего. И поверьте, мы всегда придерживались этой линии. А вот эти события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам. В том числе и экономике. Вы правы. Вы мне позвонили тогда и предложили механизм работы. Мы еще до выборов договаривались с вами о том, что выборы пройдут, и мы активно займемся вопросами экономических отношений", - вспомнил Лукашенко.

Еще одна важная тема этих переговоров - сотрудничество в военной сфере. Оба лидера согласились, что его нужно продолжать и даже наращивать.

"Сегодня, кстати, начинаются ещё запланированные в прошлом году военные учения, которые должны продлиться несколько дней. Для военных людей - это рутинное дело, связанное с подготовкой войск. Повторю еще раз, чтобы не было никаких спекуляций, это мероприятие, которое было запланировано и даже анонсировано ещё в прошлом году", - заявил российский лидер.

"Я считаю, что нам ни в коем случае нельзя оглядываться на то, что нам скажут. Они с нами не считаются. Они не смотрят на наши настороженности. Они проводят учения тогда, когда хотят. Поэтому мы также, если вы поддержите этот тезис, не напрягая обстановку вокруг, мы будем готовить свои армии для того, чтобы не дай Бог, чтобы можно было этому противостоять", - ответил президент Белоруссии.

За этим визитом, кстати, внимательно следили и в Европе. Прежде всего, в Польше и Литве, где находится Светлана Тихановская, которую там уже называют "избранным президентом". Впрочем, в эту избранность большинство жителей Белоруссии, как не верили, так и не верят, проголосовав на выборах за стабильность, которая у них ассоциируется исключительно с Лукашенко.

Александр Панюшкин, Андрей Грис, "ТВ Центр".

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