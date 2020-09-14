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"Волочкова будет в бешенстве": экс-супруг балерины женится на молодой возлюбленной

21:27
  • понедельник
  • 14 сентября 2020

Избранница выложила роскошное кольцо

Бывший муж российской балерины Анастасии Волочковой 54-летний бизнесмен Игорь Вдовин женится на телеведущей Елене Николаевой.
Ведунья предсказала Волочковой короткий и неудачный брак

Счастливая 34-летняя Николаева поспешила поделиться радостью с подписчиками и выложила помолвочное кольцо в Instagram.

Фолловеры начали поздравлять телезвезду, однако некоторые предположили, что новость о скорой свадьбе расстроит экс-приму Большого театра. "Волочкова будет в бешенстве", - написала ol_ga3206.

Вдовин и Николаева вместе уже более двух лет. Телеведущая хорошо ладит с дочкой избранника от балерины, часто ходит с ней на культурные мероприятия.  

Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин поженились в 2007 году, но их дочь Ариадна появилась на свет еще в 2005 году. Спустя год после брака балерина и бизнесмен развелись, заявив, что их союз был фиктивным.

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