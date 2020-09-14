Стало известно, почему Алла Пугачева разлюбила вечеринки

Примадонна - не частый гость светских мероприятий

Народный артист России Николай Басков рассказал, почему Алла Пугачева перестала ходить на светские мероприятия и вечеринки.

71-летняя примадонна многое повидала за свою жизнь, ее уже трудно чем-то впечатлить, поэтому вечеринки она находит скучными, об этом 43-летний Басков рассказал в "Вечернем шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".

"На празднике у жены Александра Буйнова – Алены – я вышел выступать на сцену и сорвал огнетушитель. В итоге все в зале сидели в пене. Я залил пеной даже некоторые подарки. Алла Борисовна потом сказала: "После такого ходить больше никуда не интересно", - поведал певец. (цитата по teleprogramma.pro).

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