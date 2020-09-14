Назван самый высокооплачиваемый футболист мира

Его доход составил 126 миллионов долларов

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира в 2020 году по версии журнала Forbes.

Его общий доход, куда обычно входят зарплата и рекламные контракты, составляет 126 миллионов долларов, передает РИА Новости.

На втором месте оказался нападающий "Ювенутса" Криштиану Роналду (117 миллионов долларов). Третье место досталось игроку клуба "Пари Сен-Жермен" Неймару (96 миллионов долларов).

В топ-10 также вошли нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе (42 миллиона долларов), нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах (37 миллионов долларов), полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба (34 миллиона долларов), нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн (33 миллиона долларов), игрок клуба "Реал Мадрид" Гарет Бэйл (29 миллионов долларов), нападающий "Баварии" Роберт Левандовски (28 миллионов долларов) и вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа (27 миллионов долларов).

Ранее Месси объявил, что уходит из "Барселоны". К таким мыслям его подтолкнули поражения в Лиге чемпионов за последние три года. Но затем передумал и остался в каталонском клубе еще один сезон.

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