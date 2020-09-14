МЧС опубликовало фото последствий смертельного ДТП в Удмуртии

Жертвами аварии стали шесть человек

В Удмуртии произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и "Камаза". Машины столкнулись в Алнашском районе, на 55 километре автодороги "Подъезд к городам Ижевск и Пермь". Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ЕДДС, в результате ДТП погибли шесть человек.

На сайте МЧС по Удмуртии говорится, что на месте аварии столкнулись три автомобиля: два легковых и один грузовой. "В 21:43 (по местному времени) в Алнашском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых и грузового автомобилей. Сотрудниками пожарно-спасательных формирований проводились аварийно-спасательные работы", - сообщили спасатели.

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