Трамп заявил, что глобальное потепление отступит само

Нужно просто подождать

Президент США Дональд Трамп заявил, что глобальное потепление уйдет самостоятельно, а на Землю вернутся холода.

Такую мысль он озвучил на встрече с руководством штата Калифорния, где бушуют лесные пожары, передает РИА Новости.

"Начнет становиться прохладнее. Просто следите. Не думаю, что наука на самом деле знает", - заявил американский президент.

Ранее США объявили о выходе из Парижского соглашения по климату, цель которого не допустить к концу века повышения температуры более чем на два градуса Цельсия. Президент страны Дональд Трамп заявил, что договоренности вредят американской экономике.

Ожидается, что США выйдут из договора 4 ноября 2020 года, то есть через четыре года после вступления соглашения в силу на территории США. До этого момента Вашингтон обязан выполнять свои обязательства, включая передачу отчетов о вредных выбросах для ООН.

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