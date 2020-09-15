ЦИК провел расследование о голосовании на трех пеньках

Выяснилось, что "пеньки" находятся в Ульяновской, Владимирской и Брянской областях

Голосование на пеньках. Избирательный участок в багажнике автомобиля – кажется, эти сенсации, единожды родившись, будут сопровождать любые выборы в Российской Федерации.

Знаменитые пеньки, на которых происходило голосование, так бурно обсуждали в интернете, что ими занялся ЦИК, и Элла Памфилова сообщила о масштабном расследовании. Сразу надо отметить, что у пенька для голосования, обнаруженного в Ульяновской области, сразу начали появляться родственники в других регионах, как только соцсети подхватили эту тему, передает "ТВ Центр".

Памфилова разъяснила – прославившийся на весь интернет "Ульяновский пень" расположен рядом с частным домом, где уже многие годы проходят праздники нескольких поколений одной семьи – пожилые люди и решили проголосовать именно в этом месте. "Владимирский пень" оказался популярным местом встреч в одной из деревень, где местные собираются, чтобы обсудить новости. И, наконец, "Брянский пень", сообщает ЦИК, находится рядом с жильем женщины, которая решила проголосовать на дому по состоянию здоровья.

Все остальные сообщения о голосовании на пеньках оказались фейками чистой воды. Вбросы ложной информации традиционно сопровождают любые выборы. И часто это заранее сделанные заготовки. Так, общественная палата насчитала за две недели мониторинга около трех тысяч фейков.

Импровизируют по ходу голосования. В поселке Бугры Ленинградской области приметили полицейского, выносившего урну для голосования в руках. Куда понес – закричали пользователи сети? Оказалось, страж порядка, просто сопровождал двух членов избирательной комиссии для голосования на дому.

Не менее громкая сенсация – избирательный участок в багажнике автомобиля. Эта картинка из Новосибирска с комментарием – так голосуют на окраинах нашего города. На самом деле, это фотография из объявления о продаже автомобиля, датированного еще 2019 годом.

Так что прежде чем возмущаться, давайте проверять факты. И получится, что в действительности все не так, как на самом деле.

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