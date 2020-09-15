Эксперт объяснил высокую явку на прошедших выборах

Итоги единого дня голосования обсудили в программе "События. 25-й час"

Была ли прошедшая кампания предсказуемой? Можно ли считать плюсом обширный список партий, которые участвовали в предвыборной гонке? И как результаты голосования отразятся на предстоящих в следующем году выборах в Госдуму?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Действительно, "Единая Россия" выступила очень хорошо. Это показатель в том числе отношения граждан к той работе, которую партия проводила в период пандемии. Там была большая волонтерская программа. Что касается явки – она очень высокая. Сыграло свою роль трехдневное голосование. Это полезно. Это позволяет большему числу людей проголосовать", - отметил Чеснаков.

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