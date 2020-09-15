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Стамбульский кот помешал соревнованиям по бегу

09:17
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Животное неожиданно выскочило на беговую дорожку

В Стамбуле участники соревнований по бегу столкнулись с неожиданным препятствием на финише. На дорожку перед спортсменами выскочил кот, сообщает "ТВ Центр".

На кадрах, опубликованных турецкой федерацией лёгкой атлетики, видно, что некоторым спринтерам пришлось резко менять направление, чтобы не задеть животное.

Удачливее всех в этой ситуации оказался местный бегун Умут Уйсал, который и победил. Откуда взялся кот на стадионе, так никто и не узнал.

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