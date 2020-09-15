Стамбульский кот помешал соревнованиям по бегу

Животное неожиданно выскочило на беговую дорожку

В Стамбуле участники соревнований по бегу столкнулись с неожиданным препятствием на финише. На дорожку перед спортсменами выскочил кот, сообщает "ТВ Центр".

На кадрах, опубликованных турецкой федерацией лёгкой атлетики, видно, что некоторым спринтерам пришлось резко менять направление, чтобы не задеть животное.

Удачливее всех в этой ситуации оказался местный бегун Умут Уйсал, который и победил. Откуда взялся кот на стадионе, так никто и не узнал.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"