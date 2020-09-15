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Пашаев назвал виновного в суровом приговоре Ефремову

08:29
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Адвокат уверен, что актер мог отделаться условным сроком

Эльман Пашаев заявил, что в решении суда по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова можно винить адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского. По мнению адвоката, защитник семьи Сергея Захарова превратил судебный процесс в шоу.

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"Не было бы такого шоу, давно решили бы вопросы с потерпевшей стороной, и у Ефремова был бы условный срок полтора-два года. Потому что ДТП - это специфическое преступление, и здесь судьбу человека решают только потерпевшие", - высказал свое мнение Пашаев.

Адвокат рассказал, что представители актера хотели выплатить компенсацию родственникам погибшего водителя, однако те отказались от денег. По словам Пашаева, Добровинский велел семье Захаровых не лезть в судебный процесс без его разрешения, а также пообещал "создать условия для заработка денег", передает НСН.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. В ходе судебного процесса адвокат Ефремова Эльман Пашаев всячески пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля, но в результате актер признал себя виновным. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения. После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева.

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