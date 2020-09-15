Взрыв прогремел на газопроводе, снабжающем российским газом Европу

ЧП произошло на территории Украины

Авария на газопроводе "Уренгой - Помары - Ужгород". Очевидцы говорят о сильном гуле и взрыве. Пламени при этом не видно, сообщил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его данным, инцидент произошел в Васильковском районе Киевской области.

"Особенно в районе сел Иванковичи, Хотов, Чабаны, с 00.20 - очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах или работу мегамощного дизельного генератора", написал Омелян в соцсети Facebook.

Тем временем, на сайте Чабановского сельского совета сообщается о мощном выбросе газа. На место происшествия выехали представители местных властей. Утверждается, что ситуация под контролем.

"Установлена заглушка и прекращен выход газа. Просим сохранять спокойствие, не паниковать, в случае необходимости четко следовать указаниям представителей чрезвычайных служб Украины", - говорится в сообщении сельсовета..

В населенных пунктах в округе отключено электричество, выясняются причины и масштаб утечки газа. Местные СМИ утверждают, что речь идет о разгерметизации магистрального газопровода высокого давления, по которому газ из России поступает в Европу, передает ТАСС.

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