Москвичам во вторник пообещали сильный ветер

На погоду в городе влияет уходящий циклон

Во вторник, 15 сентября, жителей и гостей столицы ожидает прохладная погода без существенных осадков, а также сильный порывистый ветер, предупредил метеоролог Евгений Тишковец.

Синоптик объяснил, что в этот день погоду будет определять тыловая часть уходящего циклона, а потому можно не ожидать сильных дождей.

"Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, северо-западный ветер, 4-9 метров в секунду, порывистый. В столице +15… +17, в Подмосковье - от 13 до 18 градусов", - заявил Тишковец.

Атмосферное давление немного превысит норму и составит 751 миллиметр ртутного столба, передает РИА Новости.

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