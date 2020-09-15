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Психолог рассказал, как побороть синдром самозванца

08:57
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Порой даже успешные люди испытывают болезненную неуверенность

Состоявшиеся и успешные люди тоже могут чувствовать себя неуместными и испытывать неуверенность в себе, значительно принижать свои достижения. В психологии это называют синдромом самозванца. Такие люди уверены, что все их успехи – результат череды событий, к которым они не имеют отношения.

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Психолог Сергей Ключников объяснил, что синдромом самозванца зачастую страдают те, у кого в детстве наблюдался так называемый синдром отличника. По словам специалиста, необходимо уметь разделять обычную скромность и глубинную неуверенность в себе и собственных силах.

"В основе синдрома самозванца ‒ страх перед успехом реальным и будущим. Человеку легко себя обесценить, ведь если он объяснит все, что с ним происходит, какими-то внешними обстоятельствами, то он подстелет себе соломку на будущее. Если произойдет какое-то низвержение с трона, то человек сможет объяснить это тем, что он заранее говорил, что все так и будет", - рассказал Ключников.

Он подчеркнул, что избавиться от синдрома самозванца возможно, передает Радио Sputnik. Во-первых, человек должен понять, что подобные чувства переживает не только он один. Во-вторых, стоит составить список своих успехов и побед и отделить реальные достижения от мнения окружающих. "Если у вас есть какие-то достижения, то начинайте рисовать "звездочки на фюзеляже". Отмечайте свои достижения в дневнике. Если у вас не хватает уверенности, то ее надо фиксировать и подтверждать", - добавил психолог.

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