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Штаб Трампа напугал американцев плакатами с российскими МиГ-29

08:57
  • вторник
  • 15 сентября 2020

А в руках у солдат – АК-74

Плакаты "Сделаем Америку снова великой", выпущенные предвыборным штабом Дональда Трампа, удивил избирателей. На постерах с призывом поддерживать американские войска, изображены российские истребители МиГ-29 и солдаты с российским оружием в руках.
Трампа уличили в подражании Путину

"Это определенно МиГ-29. Я рад видеть, что он поддерживает наши войска", - прокомментировал "креатив" сотрудников штаба разработчик F-16 Пьер Спрей изданию Politico.

Предположения журналистов подтвердил директор российского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. По словам эксперта, самолеты действительно похожи на МиГ-29. Оружие в руках солдат в рекламе - автомат АК-74.

Плакаты выпущены к президентским выборам в США. Голосование запланировано на 3 ноября.

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