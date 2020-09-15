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Микробиолог объяснил, как съедобные грибы становятся токсичными

15:38
  • вторник
  • 15 сентября 2020

С виду хороший гриб может таить неприятные сюрпризы

Опытные грибники легко могут отличить съедобные грибы от ядовитых. Но иногда даже обычные грибы могут оказаться токсичными. Микробиолог Михаил Вишневский объяснил, в каких случаях гриб лучше не трогать.
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Теплая и влажная погода – отличные условия для роста грибов. Однако это может сослужить плохую службу: в такой среде грибы быстрее "взрослеют" и набирают в себя больше токсичных веществ. По словам Вишневского, для еды лучше всего выбирать молодые грибы, у которых шляпка плотнее привлекает к краям. При этом категорически нельзя собирать старые и трухлявые грибы. Особенно, если они проедены насекомыми.

"Чтобы гриб причинил токсический вред, он должен быть старым, быть изъеден личинками насекомых, а также тронут плесневыми и невидимыми патогенами типа одноклеточных паразитических амеб", - объяснил микробиолог.

Он отметил, что порой грибники не брезгуют и червивыми грибами в надежде, что насекомых в них совсем немного. Чтобы убрать червяков, собранное кладут в соленую воду. Но большую опасность представляют не сами черви, от которых избавиться достаточно легко, а продукты их жизнедеятельности, передает Радио Sputnik.

"Потенциальную угрозу представляют не сами личинки в грибах, а их выделения. Они остаются в прогрызенных ходах внутри гриба. После там начинают селиться плесень, бактерии, одноклеточные патогенные организмы и так далее. Даже если удастся какими-то средствами выгнать самих личинок, то от выделений внутри грибов не избавиться", - подчеркнул эксперт.

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