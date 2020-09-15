Мишустин открыл границу с Южной Осетией

Россияне смогут свободно ездить в республику

Россия открыла границу с Южной Осетией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь граждане республики снова смогут беспрепятственно въезжать в Россию, а россияне – посещать Южную Осетию.

Как сообщили в пресс-службе правительства, Россия снимает и ограничения на въезд и выезд из Южной Осетии некоторых специалистов. Въезд и выезд из страны разрешен членам экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах. Это сделано для того, чтобы обеспечить возможность смены экипажей судов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Южная Осетия в ночь на 15 сентября возобновила пересечение государственной границы с Россией через многосторонний пункт пропуска "Рук" в обычном режиме. Для въезжающих на территорию республики иностранных граждан отменен обязательный двухнедельный карантин.

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