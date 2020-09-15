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Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 1086 пациентов

09:35
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Отсутствие заболевания подтверждено специальными исследованиями

За минувшие сутки из столичных больниц выписались еще 1086 пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус. Отсутствие заболевания подтверждено специальными исследованиями, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1086 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 231483", - проинформировала Ракова журналистов.

Вице-мэр отметила, что пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают при выписке соответствующие рекомендации. Вылечившимся от COVID-19 предлагают стать донорами плазмы. Для этого надо позвонить на горячую линию. Номер для записи - 8-495-870-45-16.

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