Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 1086 пациентов

Отсутствие заболевания подтверждено специальными исследованиями

За минувшие сутки из столичных больниц выписались еще 1086 пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус. Отсутствие заболевания подтверждено специальными исследованиями, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1086 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 231483", - проинформировала Ракова журналистов.

Вице-мэр отметила, что пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают при выписке соответствующие рекомендации. Вылечившимся от COVID-19 предлагают стать донорами плазмы. Для этого надо позвонить на горячую линию. Номер для записи - 8-495-870-45-16.

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