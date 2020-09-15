Мошенники украли у 83-летнего блокадника почти 2 млн рублей

Преступников ищут

В Санкт-Петербурге 83-летний пенсионер, переживший блокаду Ленинграда, стал жертвой мошенников. Злоумышленники связались с пожилым мужчиной и представились сотрудниками банка.

Согласно имеющимся данным, 10 сентября пенсионеру поступил звонок "из банка". Неизвестный заявил пенсионеру, что с его банковской карты якобы пытаются снять деньги. Чтобы "защитить" сбережения, мужчине предложили перевести их на другой счет.

Пенсионер доверился злоумышленникам и перевел свои накопления на предложенный счет. На следующий день мужчину навестил "курьер из банка" и забрал оставшиеся деньги. В результате пенсионер отдал аферистам более 1,9 миллиона рублей.

После того как пожилой мужчина осознал обман, он обратился за помощью к сотрудникам полиции. В настоящий момент злоумышленников разыскивают, передает РЕН ТВ.

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