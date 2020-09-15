За сутки в России выявлено 5529 новых случаев коронавируса

Выздоровели 5605 человек

В России за минувшие сутки выявили 5529 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 1073849.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 730. В Подмосковье заболел еще 151 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 150 человек с коронавирусом. Из них 13 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 18785 человек.

Вылечились от коронавируса 5605 человек, в том числе в Москве - 1086. Общее число выздоровевших достигло 884305.

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