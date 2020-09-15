Биатлонист Антон Шипулин стал многодетным отцом

Спортсмен рассказал о прибавлении в семействе

Известный биатлонист Антон Шипулин поделился с поклонниками радостью – он стал отцом в третий раз. У Антона и его супруги Луизы есть 4-летний сын Дима и полуторогодовалая дочь Мира.

Третьего ребенка супруги решили назвать Максимом. Об этом Шипулин рассказал в своем блоге. На протяжении всей беременности пара старалась не распространяться о скором прибавлении, но после рождения сына биатлонист поделился с подписчиками радостью и даже показал фотографию новорожденного.

"Сегодня мы с Луизой стали многодетными родителями. Максим — 3398 граммов, 51 сантиметр. Как же кайфово через несколько минут после родов положить его на грудь", - написал 33-летний спортсмен.

Супруга биатлониста тоже не стала молчать о радостном событии. "Ой, лучше не спрашивайте, сама в шоке. А если серьезно, сегодня родился еще один наш любимый сыночек, братик и внук. Добро пожаловать в мир! Я тебя очень люблю! Теперь я многодетная мама, мы многодетная семья. Наверно, можно уже и завязывать с этим делом", - призналась Луиза.

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