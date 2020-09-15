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Пугачева назвала помогающие худеть продукты

10:13
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Они помогают поддержать энергетический обмен

Желающим избавиться от лишних килограммов россиянам назвали продукты, которые помогут справиться с нелегкой задачей. Как сообщила врач-диетолог Наталья Пугачева,  идеально подходят для этой цели различные салаты, особенно шпинат и сельдерей.
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Чтобы полезные вещества лучше усваивались, салат рекомендуется заправлять небольшим количеством растительного масла. Врач подчеркнула, что в листьях салатов не только высокое содержание клетчатки, фолиевой и аскорбиновой кислот, но также много калия – натурального мочегонного средства.

Пугачева советует употреблять и овощи с острым или пряным вкусом – имбирь, хрен, лук и чеснок.

"У каждого из них есть свои особенные полезные компоненты, биологически активные вещества, оказывающие антисептическое, антиоксидантное, стимулирующее действие. Это очень полезно для тех, кто ведет здоровый образ жизни", - цитирует диетолога "Комсомольская правда".

Способствуют похудению также капуста, огурцы и свекла. Эти продукты способствуют нормальному пищеварению и помогают поддержать энергетический обмен.

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