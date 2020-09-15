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Россия отводит "силовой резерв" от границы с Белоруссией

11:53
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Бойцы силовых структур находились там на случай критической ситуации

Бойцы российских силовых структур возвращаются от границы с Белоруссией в места постоянной дислокации. Это произошло после встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко. Так называемый "силовой резерв" был развёрнут на случай самой критической ситуации. Однако лидерам братских государств удалось согласовать основные вопросы. Что совсем не нравится западным соседям республики.
Без оглядки на Запад: как прошли переговоры Путина и Лукашенко

После построения - рассадка по грузовикам и автобусам. Колонна берет курс на восток. Так российский резерв силовиков возвращается к местам постоянной дислокации. Он был сформирован из сотрудников правоохранительных органов и находился вблизи белорусской границы. Задействовать его планировалось лишь в критической ситуации -  если бы в братской республике экстремисты спровоцировали протестующих на разбой и попытки захватывать административные здания, передает "ТВ Центр".

Резерв был создан строго в рамках договора о "Союзном государстве" и ОДКБ - это ещё раз подчеркнул Владимир Путин во время вчерашних переговоров с Александром Лукашенко. Помимо снятия силового резерва с дежурства, лидеры конструктивно обсудили поставки энергоносителей, а также первой экспортной партии российской вакцины "Спутник V". Важной темой стало наращивание сотрудничества в военной сфере.  Кроме того, Москва выделит Минску кредит в полтора миллиарда долларов.

Сообщение о кредите моментально прокомментировала Светлана Тихановская, которую в Литве называют избранным президентом Белоруссии. Она заявила, что возвращать ссуду должен будет сам Александр Лукашенко. Мысль о непризнании никаких обязательств в случае прихода к власти Тихановская развивает в авторской колонке изданию Washington Post:

"Мы предупреждаем, что все соглашения с нынешним незаконным режимом Белоруссии заключаются другими странами на их собственный страх и риск, и мы не можем гарантировать, что будущее законно и свободно избранное правительство будет придерживаться таких соглашений". 

Говорит Тихановская якобы от лица народа о деньгах для народа. Но сама же допускает двойные стандарты – кредит от Москвы для нее плох и незаконен, а вот от Польши, которая обещала инвестиции в случае проведения в Белоруссии новых выборов – вполне годится. Риторика Тихановской поразительно перекликается со статьей в британском издании "The Economist". Автор сетует на недостаточное давление Берлина и Парижа на Минск в деле свержения режима Лукашенко:

"Белорусы пробудились. Они не примут правления Москвы и продолжат массовые протесты. Они заслуживают поддержки. Евросоюз должен ввести персональные санкции против г-на Лукашенко и его пособников".

Президент Эстонии Керсти Кальюланд пригрозила действующим белорусским властям трибуналом в Гааге. Видимо, поняв, что уже введенные санкции трех прибалтийских стран, запретивших въезд на свои территории Александру Лукашенко, недостаточно грозны.

Кто о чем, а президент Украины Владимир Зеленский вдруг припомнил другой надежный способ переворота, проверенный в центре Киева: "Если государство откажется от диалога с народом, тогда Белоруссия может получить что-то вроде "майдана".

Но горящих покрышек и палаточных городков на улицах Минска нет. Во многом оттого, что местная милиция своевременно выявила профессиональных подстрекателей – так называемых "сотников" и "тысячников".

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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