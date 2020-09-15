Россия отводит "силовой резерв" от границы с Белоруссией

Бойцы силовых структур находились там на случай критической ситуации

Бойцы российских силовых структур возвращаются от границы с Белоруссией в места постоянной дислокации. Это произошло после встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко. Так называемый "силовой резерв" был развёрнут на случай самой критической ситуации. Однако лидерам братских государств удалось согласовать основные вопросы. Что совсем не нравится западным соседям республики.

После построения - рассадка по грузовикам и автобусам. Колонна берет курс на восток. Так российский резерв силовиков возвращается к местам постоянной дислокации. Он был сформирован из сотрудников правоохранительных органов и находился вблизи белорусской границы. Задействовать его планировалось лишь в критической ситуации - если бы в братской республике экстремисты спровоцировали протестующих на разбой и попытки захватывать административные здания, передает "ТВ Центр".

Резерв был создан строго в рамках договора о "Союзном государстве" и ОДКБ - это ещё раз подчеркнул Владимир Путин во время вчерашних переговоров с Александром Лукашенко. Помимо снятия силового резерва с дежурства, лидеры конструктивно обсудили поставки энергоносителей, а также первой экспортной партии российской вакцины "Спутник V". Важной темой стало наращивание сотрудничества в военной сфере. Кроме того, Москва выделит Минску кредит в полтора миллиарда долларов.

Сообщение о кредите моментально прокомментировала Светлана Тихановская, которую в Литве называют избранным президентом Белоруссии. Она заявила, что возвращать ссуду должен будет сам Александр Лукашенко. Мысль о непризнании никаких обязательств в случае прихода к власти Тихановская развивает в авторской колонке изданию Washington Post:

"Мы предупреждаем, что все соглашения с нынешним незаконным режимом Белоруссии заключаются другими странами на их собственный страх и риск, и мы не можем гарантировать, что будущее законно и свободно избранное правительство будет придерживаться таких соглашений".

Говорит Тихановская якобы от лица народа о деньгах для народа. Но сама же допускает двойные стандарты – кредит от Москвы для нее плох и незаконен, а вот от Польши, которая обещала инвестиции в случае проведения в Белоруссии новых выборов – вполне годится. Риторика Тихановской поразительно перекликается со статьей в британском издании "The Economist". Автор сетует на недостаточное давление Берлина и Парижа на Минск в деле свержения режима Лукашенко:

"Белорусы пробудились. Они не примут правления Москвы и продолжат массовые протесты. Они заслуживают поддержки. Евросоюз должен ввести персональные санкции против г-на Лукашенко и его пособников".

Президент Эстонии Керсти Кальюланд пригрозила действующим белорусским властям трибуналом в Гааге. Видимо, поняв, что уже введенные санкции трех прибалтийских стран, запретивших въезд на свои территории Александру Лукашенко, недостаточно грозны.

Кто о чем, а президент Украины Владимир Зеленский вдруг припомнил другой надежный способ переворота, проверенный в центре Киева: "Если государство откажется от диалога с народом, тогда Белоруссия может получить что-то вроде "майдана".

Но горящих покрышек и палаточных городков на улицах Минска нет. Во многом оттого, что местная милиция своевременно выявила профессиональных подстрекателей – так называемых "сотников" и "тысячников".

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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