Природные пожары в США уничтожили тысячи зданий

Трамп посетил пострадавшие от стихии районы

До 34-х человек увеличилось число жертв природных пожаров на западе США. Несколько десятков числятся пропавшими без вести.

87 крупных пожаров полыхают на территории десяти штатов. Сожжено несколько тысяч зданий. Полмиллиона жителей находятся в эвакуации. Огнём охвачено почти два миллиона гектаров. Борьбу со стихией ведут более 30 тысяч пожарных и спасателей.

Наиболее тяжёлая ситуация - в Орегоне и Калифорнии. Последнюю посетил Дональд Трамп. Президент наградил бойцов Нацгвардии, помогавших тушить пожары. И встретился с губернатором. Причём на совещании с представителями местной власти глава государства высказал собственное мнение о глобальном потеплении. По мнению Трампа, оно должно отступить само, и уже совсем скоро на земле станет прохладнее, пишут argumenti.ru.

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