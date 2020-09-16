В Петербурге задержали похитителей люков

Возбуждено уголовное дело

В Санкт-Петербурге задержаны похитители с довольно редкой специализацией - воры увозили с улиц крышки канализационных люков. Материальный ущерб, причинённый городу, относительно небольшой - около 50 тысяч рублей. Но опасность колоссальная: в открытые шахты могли провалиться прохожие, в первую очередь дети.

Дети перестали гонять на велосипедах, старушки берут на руки своих собачек. Все теперь боятся не заметить и провалиться. Крышки люков начали исчезать здесь несколько дней назад и воровство продолжалась бы дальше, но злоумышленников вычислила полиция. Оказалось, орудовали соседи. Крышки снимали по ночам и увозили в багажнике машины жильцы одного из окрестных домов. Работали 19-летний и 40-летний подельники, передает "ТВ Центр".

В Петербурге за последнее время было несколько несчастных случаев, когда в открытые шахты падали дети. В октябре прошлого года в Купчино едва не погиб трёхлетний малыш - провалился в плохо закрытый люк именно на газоне. В 2018-м такая же история произошла в Шушарах. В этот раз обошлось без ЧП - во многом благодаря оперативности полицейских.

Часть шахт работники предприятия-владельца уже закрыли - на остальные заказали новые крышки. Антивандальные.

Зато объявлениями о продажах крышек люков пестрят сайты в интернете. Средняя цена - около 2 тысяч рублей за штуку. Но задержанные в Петербурге похитители вместо денег заработали тюремный срок. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подельникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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