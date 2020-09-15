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Новая тематическая неделя конкурса "Большая перемена" посвящена исторической реконструкции

12:08
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Участники в онлайне обсудили элементы защитного снаряжения

"Память для будущего" - под таким названием открылась новая тематическая неделя Всероссийского конкурса для школьников "Большая Перемена". Она посвящена исторической реконструкции, передает "ТВ Центр".

Стартовала неделя с онлайн-лектория "Стальной шлем Красной Армии". В прямом эфире участники обсудили элементы защитного снаряжения и то, как оно менялось с течением времени.

"В эпоху нового времени, с развитием огнестрельного оружия, шлемы не так быстро ушли из военного обихода. Они продолжали существовать, почему? Потому что из-за несовершенства огнестрельного оружия, схватки всё-таки часто переходили в рукопашную. И защита головы являлась обязательной", - рассказал член экспертного совета ООД "Росрекон" Александр Лазутин.

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Участники исторической реконструкции
Участники исторической реконструкции
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