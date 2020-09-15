Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Ани Кравцовой

У девочки редкий врожденный порок сердца

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Ани Кравцовой. Ей десять лет и она все эти годы отчаянно борется за жизнь. У девочки редкий врожденный порок сердца - единственный желудочек и атрезия легочной артерии. Ей противопоказана малейшая физическая нагрузка - сразу начинаются сильнейшая одышка и цианоз.

Помочь девочке, сделать сложнейшую операцию готовы врачи из клиники в Нидерландах. Но стоимость лечения для обычной семьи из подмосковного Ногинска совершенно немыслимая - 3 миллиона 867 тысяч 904 рубля. Однако все вместе мы можем спасти Аню.

Чтобы собрать нужную сумму на операцию в клинике Нидерландов, Ане очень нужна ваша помощь. Сделать это очень просто - отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта.

Десятилетняя Анечка - будто тончайший, хрупкий стеклянный сосуд. В семье к ней все относятся трепетно. Даже небольшое расстояние - от комнаты до кухни - ей уже тяжело пройти. На улицу всегда собирает мама.

"В школу я её всегда вожу на самокате, потому что сама она не может дойти, хотя школа у нас недалеко. Учимся мы исключительно на первом этаже, потому что на второй-третий она уже не поднимется", - рассказала Марина Кравцова, мама Ани.

Малейшая физическая нагрузка - и появляется цианоз, губы и пальцы становятся синими. Дома ей приходится подключаться к специальному аппарату - очень низкое насыщение крови кислородом.

Проблемы начались с рождения. Аня появилась на свет в обычном ногинском роддоме, и когда её впервые принесли маме - та испугалась, ребёнок весь синий. И в первые дни жизни девочка перенесла две сложнейшие операции на сердце. А ужас, который испытали родители, не передать словами - остановились даже часы в доме.

"У меня на телефоне и у неё на часах просто остановилось время, тогда мы, конечно, не могли понять – что, как так, что вообще происходит? Две операции она перенесла за эти несколько дней", - говорит Сергей Кравцов, папа Ани.

У Ани - врожденный порок сердца. Врачи тогда объяснили - сложный, опасный случай, единственный желудочек и атрезия легочной артерии - то есть её нет вообще и левое лёгкое живет лишь за счёт собственных капилляров. Девочке наложили подключично-легочный анастомоз. Но надежды было мало.

"Когда мы первый раз выписывались, после первой операции, при рождении, мне кардиолог сказала - мы подобных детей наблюдали только до трех лет. Но мы как-то вообще не принимали такой информации, она просто в голове не укладывалась", - рассказала Марина Кравцова.

И уже десять лет они продолжают бороться за жизнь Ани. Через три года анастомоза стало не хватать, сделали новую операцию. Но и этот анастомоз сейчас уже довольно сильно затромбирован. Снова начались обследования в клиниках Москвы, Казани и появилась надежда - врачи обнаружили левую очень тоненькую веточку артерии, на которую можно поставить анастомоз. Но вот клинику, где бы решились взяться за такую операцию, родители смогли найти только в Нидерландах. Однако стоимость лечения оказалась немыслимая. Почти три миллиона девятьсот тысяч рублей. В семье, где есть и еще один ребенок, работает только отец.

"Да, я работаю, я работаю от рассвета до заката. Сумма для меня, мягко говоря…я даже не совсем понимаю, как к ней подступиться", - рассказал Сергей Кравцов.

Операция нужна срочно. Высокий гемоглобин, густая кровь - огромные риски образования тромбов. Врачи и так уже в три раза увеличили дозу препаратов для разжижения крови, чтобы девочке продержаться до операции. Аня же - большой оптимист. И талантов у неё - не счесть. Увлекается бисероплетением, шьёт мягкие игрушки, мечтает стать певицей. А еще она писательница. Книжки, комиксы посвящены любимым собакам: "Жила была страна Собачкинс, в ней обитали маленькие собачки, они умели летать и быть невидимкой...".

И каждый может помочь, чтобы у всех этих историй непременно было продолжение.

Чтобы собрать нужную сумму на операцию в клинике Нидерландов, Ане очень нужна ваша помощь. Сделать это очень просто - отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Анны Кравцовой, программа 1078

Юлия Богоманшина, Илья Ушаков, Андрей Алексеев, "ТВ Центр".

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