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Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Ани Кравцовой

11:51
  • вторник
  • 15 сентября 2020

У девочки редкий врожденный порок сердца

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Ани Кравцовой. Ей десять лет и она все эти годы отчаянно борется за жизнь. У девочки редкий врожденный порок сердца - единственный желудочек и атрезия легочной артерии. Ей противопоказана малейшая физическая нагрузка - сразу начинаются сильнейшая одышка и цианоз.

Помочь девочке, сделать сложнейшую операцию готовы врачи из клиники в Нидерландах. Но стоимость лечения для обычной семьи из подмосковного Ногинска совершенно немыслимая - 3 миллиона 867 тысяч 904 рубля. Однако все вместе мы можем спасти Аню.

Чтобы собрать нужную сумму на операцию в клинике Нидерландов, Ане очень нужна ваша помощь. Сделать это очень просто - отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта.

Десятилетняя Анечка - будто тончайший, хрупкий стеклянный сосуд. В семье к ней все относятся трепетно. Даже небольшое расстояние - от комнаты до кухни - ей уже тяжело пройти. На улицу всегда собирает мама.

"В школу я её всегда вожу на самокате, потому что сама она не может дойти, хотя школа у нас недалеко. Учимся мы исключительно на первом этаже, потому что на второй-третий она уже не поднимется", - рассказала Марина Кравцова, мама Ани.

Малейшая физическая нагрузка - и появляется цианоз, губы и пальцы становятся синими. Дома ей приходится подключаться к специальному аппарату - очень низкое насыщение крови кислородом.

Проблемы начались с рождения. Аня появилась на свет в обычном ногинском роддоме, и когда её впервые принесли маме - та испугалась, ребёнок весь синий. И в первые дни жизни девочка перенесла две сложнейшие операции на сердце. А ужас, который испытали родители, не передать словами - остановились даже часы в доме.

"У меня на телефоне и у неё на часах просто остановилось время, тогда мы, конечно, не могли понять – что, как так, что вообще происходит? Две операции она перенесла за эти несколько дней", - говорит Сергей Кравцов, папа Ани.

У Ани - врожденный порок сердца. Врачи тогда объяснили - сложный, опасный случай, единственный желудочек и атрезия легочной артерии - то есть её нет вообще и левое лёгкое живет лишь за счёт собственных капилляров. Девочке наложили подключично-легочный анастомоз. Но надежды было мало.

"Когда мы первый раз выписывались, после первой операции, при рождении, мне кардиолог сказала - мы подобных детей наблюдали только до трех лет. Но мы как-то вообще не принимали такой информации, она просто в голове не укладывалась", - рассказала Марина Кравцова.

И уже десять лет они продолжают бороться за жизнь Ани. Через три года анастомоза стало не хватать, сделали новую операцию. Но и этот анастомоз сейчас уже довольно сильно затромбирован. Снова начались обследования в клиниках Москвы, Казани и появилась надежда - врачи обнаружили левую очень тоненькую веточку артерии, на которую можно поставить анастомоз. Но вот клинику, где бы решились взяться за такую операцию, родители смогли найти только в Нидерландах. Однако стоимость лечения оказалась немыслимая. Почти три миллиона девятьсот тысяч рублей. В семье, где есть и еще один ребенок, работает только отец.

"Да, я работаю, я работаю от рассвета до заката. Сумма для меня, мягко говоря…я даже не совсем понимаю, как к ней подступиться", - рассказал Сергей Кравцов.

Операция нужна срочно. Высокий гемоглобин, густая кровь - огромные риски образования тромбов. Врачи и так уже в три раза увеличили дозу препаратов для разжижения крови, чтобы девочке продержаться до операции. Аня же - большой оптимист. И талантов у неё - не счесть. Увлекается  бисероплетением, шьёт мягкие игрушки, мечтает стать певицей. А еще она писательница. Книжки, комиксы посвящены любимым собакам: "Жила была страна Собачкинс, в ней обитали маленькие собачки, они умели летать и быть невидимкой...".  

И каждый может помочь, чтобы у всех этих историй непременно было продолжение.

Чтобы собрать нужную сумму на операцию в клинике Нидерландов, Ане очень нужна ваша помощь. Сделать это очень просто - отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Анны Кравцовой, программа 1078

Юлия Богоманшина, Илья Ушаков, Андрей Алексеев, "ТВ Центр".

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Аня Кравцова
Аня Кравцова
Аня Кравцова
Аня Кравцова
Аня Кравцова
Аня Кравцова
Аня Кравцова
Аня Кравцова
Аня Кравцова
Аня Кравцова
Аня Кравцова
Аня Кравцова
Аня Кравцова
Аня Кравцова
Аня Кравцова
Аня Кравцова
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