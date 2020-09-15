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Кира Прошутинская отмечает 75-летие

12:14
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Популярная журналистка известна зрителям по множеству авторских программ

75-й день рождения отмечает во вторник Кира Прошутинская. Известная журналистка и ведущая - одно из самых узнаваемых лиц нашего телевидения. Любимой работе она посвятила более полувека.

За это время Прошутинская прошла путь от корреспондента и редактора до продюсера и ведущей десятков авторских программ, которые выходили на всех основных каналах. В последние годы любимым домом для творческих проектов Киры Прошутинской стал канал "ТВ Центр". Каждую неделю в передаче "Он и она" журналист приглашает в студию и открывает с новой, неожиданной, стороны, казалось бы, известных всем людей.

Многолетний труд Прошутинской за кадром и на экране отмечен Государственной премией России, Орденом Дружбы и премией "ТЭФИ".

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Кира Прошутинская
Кира Прошутинская
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