Кира Прошутинская отмечает 75-летие

Популярная журналистка известна зрителям по множеству авторских программ

75-й день рождения отмечает во вторник Кира Прошутинская. Известная журналистка и ведущая - одно из самых узнаваемых лиц нашего телевидения. Любимой работе она посвятила более полувека.

За это время Прошутинская прошла путь от корреспондента и редактора до продюсера и ведущей десятков авторских программ, которые выходили на всех основных каналах. В последние годы любимым домом для творческих проектов Киры Прошутинской стал канал "ТВ Центр". Каждую неделю в передаче "Он и она" журналист приглашает в студию и открывает с новой, неожиданной, стороны, казалось бы, известных всем людей.

Многолетний труд Прошутинской за кадром и на экране отмечен Государственной премией России, Орденом Дружбы и премией "ТЭФИ".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"