Королёва и Тарзан уехали в Турцию на фоне слухов об измене

Пара опубликовала счастливые видео

В семье Наташи Королёвой и Сергея Глушко впервые за 17 лет брака произошел крупный скандал. Тарзана подозревают в измене. Якобы, пока жена была на гастролях, он привел в гости подругу Анастасию, после визита которой не только пропали 3 тысячи евро и драгоценности, но и стало известно о беременности девушки. Модель из Краснодарского края утверждает, что отцом ее будущего ребенка является не кто иной, как Тарзан.

В Сети появилась любовная переписка Анастасии с неким Сережей Глушко, в которой обсуждается предстоящее свидание и интимные подробности встречи.

Королёва резко отреагировала на слухи об измене мужа. По словам певицы, все это – стремление людей заработать на их семейной драме. Артистка заверила, что в их семье мир и гармония, и в качестве доказательства увезла супруга в Турцию. Чтобы окончательно развеять сомнения поклонников, Королёва опубликовала в Instagram видео с побережья Эгейского моря. На кадрах супруги выглядят счастливыми и влюбленными.

Ранее Наташа Королёва не раз делилась с поклонниками секретами долгих и счастливых отношений. Она признавалась, что научилась спокойно относиться к работе мужа и не ревновать его, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

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