Минздрав назвал жалобы добровольцев после прививки вакцины "Спутник V"

Симптомы зафиксированы у каждого седьмого пациента
Три сотни добровольцев получили прививку от коронавируса вакциной "Спутник V", которая проходит пострегистрационные испытания. О жалобах добровольцев рассказал журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко.
"Более 300 человек привито, у ориентировочно 14% возникают небольшие жалобы на слабость, на мышечные боли в течение суток, изредка бывает подъем температуры", - сообщил Мурашко.
Министр подчеркнул, что подобные симптомы описаны в инструкции к препарату, осложнения прогнозируемые. По словам Мурашко, все осложнения, как правило, исчезают в течение суток.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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