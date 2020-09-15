Сергунина подвела итоги молодежного образовательного проекта "Бизнес-уик-энд"

В нем участвовали 120 команд

Более 100 команд школьников и студентов окончили столичную образовательную программу "Бизнес-уик-энд". Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Завершающий этап – онлайн-курс "Акселератор" - прошел с 13 июля по 24 августа. Участие в нем приняли 120 проектных команд по несколько человек, из них 108 показали рекордный результат. Их суммарный объем продаж за время акселерации превысил 12 миллионов рублей.

В столичной мэрии отметили, что школьники и студенты в ходе программы формировали план развития своего бизнеса, а к финалу приготовили видеопрезентации проектов в области 3D-моделирования, информационных технологий, сельского хозяйства, психологии, производства и продажи светильников, очистителей воздуха, сумок, украшений, а также в сфере юридических, образовательных, маркетинговых и других услуг.

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