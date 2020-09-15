В Приморье фельдшер скорой помощи вытащил из горящей машины своих коллег

Автомобиль попал в ДТП

Обыкновенный герой. В городе Находка настоящий мужской поступок совершил фельдшер скорой помощи. Во время страшной аварии на дороге Максим Стеценко вытащил из огня своих коллег. Причём, за несколько секунд до того, как их автомобиль взорвался.

Эти кадры больше похожи на сцену из боевика. Но, к сожалению, страшная авария вполне реальна. В машину скорой помощи на полном ходу врезалась легковушка. Удар пришелся прямо в бензобак. Спецтранспорт перевернулся на бок и моментально загорелся.

В полыхающей машине находились два фельдшера и водитель. От удара носилки выбили заднюю дверь. Первым пришел в себя молодой врач Максим Стеценко. Он смог выбрался из огня. А вот его коллег зажало в автомобиле. И эта история могла бы закончится трагичнее, если бы не героический поступок Максима. Мужчина вернулся прямо в пламя, вытащил фельдшера и водителя. Буквально через несколько минут автомобиль взорвался.

По словам коллег, Максим очень предан своей профессии. В скорой работает шесть лет. И к каждому пациенту относится с особым вниманием. Женат, трое детей. По характеру, как говорят сослуживцы, скромный, поэтому и отказывается давать интервью.

На месте аварии работали спасатели и три бригады скорой помощи. Предположительный виновник ДТП - 50-летний водитель иномарки - получил травмы и, по словам медиков, находится на лечении дома.

По данным ГЛОНАСС, водитель скорой ехал со скоростью 60 километров в час. Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения. И, как затем выяснилось, он был в состоянии алкогольного опьянения и, по данным МВД, обучение на управление автомобилем нигде не проходил.

Врачи получили травмы различной степени тяжести. Водитель скорой - ожоги. Все госпитализированы. Родственники и коллеги ждут их скорейшего выздоровления и возвращения на службу.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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