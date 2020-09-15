Москвичей предупредили о наступлении настоящей осени

Полярный холод придет в столицу в конце недели

Холодный атмосферный фронт принесет в Москву настоящую осень к концу недели. Уже 18 сентября в столице ожидается штормовой ветер с ливнями, дневная температура опустится до 6-11 градусов выше ноля.

По словам синоптиков, над столицей повиснет "пузырь" полярного холода. В выходные воздух не прогреется выше 8-13 градусов, сообщили в центре погоды "Фобос".

Однако до этого погода еще порадует жителей Москвы теплом. Температура воздуха в столице будет превышать климатическую норму примерно на 2 градуса. В среду потеплеет до +17–18 градусов. Четверг может стать самым теплым днем недели – по расчетам метеорологов, воздух прогреется до 18–20 градусов.

А вот после этого через столицу пройдут сразу два холодных фронта. Несмотря на это, отопление в домах пока включать не планируется: власти объясняют, что тепло подадут, когда температура воздуха продержится ниже +8 градусов в течение 5 суток, передает "Москва 24".

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