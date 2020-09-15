В Минтруде отреагировали на идею ввести почасовой МРОТ

Ведомство готово к обсуждению предложения

Министерство труда и социальной защиты России заявило о готовности рассмотреть идею введения почасового МРОТ. Ранее стало известно, что при подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить предложения по введению понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.

"Минтруд России готов обсудить со сторонами социального партнерства вопрос введения понятия минимального размера часовой ставки. При этом новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, установленные работникам", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что применение МРОТ должно быть обязательным вне зависимости от длительности трудового договора и применяемой системы оплаты труда. В Минтруде добавили, что если работник по какой-то причине не смог отработать полное рабочее время, то его заработная начисляется пропорционально отработанному времени, но не ниже МРОТ в пересчете на полную месячную ставку.

В настоящее время в России зарплата за месяц у работника, полностью отработавшего месячную норму, не должна быть ниже МРОТ. Если речь идет о северных регионах, то зарплата не должна быть ниже МРОТ, увеличенного на районные коэффициенты и процентные надбавки, передает РИА Новости.

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