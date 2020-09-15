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В Минтруде отреагировали на идею ввести почасовой МРОТ

10:59
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Ведомство готово к обсуждению предложения

Министерство труда и социальной защиты России заявило о готовности рассмотреть идею введения почасового МРОТ. Ранее стало известно, что при подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить предложения по введению понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.

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"Минтруд России готов обсудить со сторонами социального партнерства вопрос введения понятия минимального размера часовой ставки. При этом новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, установленные работникам", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что применение МРОТ должно быть обязательным вне зависимости от длительности трудового договора и применяемой системы оплаты труда. В Минтруде добавили, что если работник по какой-то причине не смог отработать полное рабочее время, то его заработная начисляется пропорционально отработанному времени, но не ниже МРОТ в пересчете на полную месячную ставку.

В настоящее время в России зарплата за месяц у работника, полностью отработавшего месячную норму, не должна быть ниже МРОТ. Если речь идет о северных регионах, то зарплата не должна быть ниже МРОТ, увеличенного на районные коэффициенты и процентные надбавки, передает РИА Новости.

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