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Депутат Мосгордумы Андрей Титов рассказал о благоустроенных парковых зонах Зеленограда

11:06
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Они вошли в число лучших парков столицы

Зеленые зоны Зеленограда вошли в число лучших парков Москвы. Об этом заявил депутат Мосгордумы Андрей Титов.

По его словам, Зеленоградский округ остается одним из самых зеленых территорий столицы. В прошлом году завершились работы по целому перечню парковых зон, напомнил Титов. В частности, в парке 40-летия Победы обновили набережную и установили фонтаны, смонтировали настилы с шезлонгами, оборудовали лодочную станцию, современные детские площадки. В Крюково на месте заброшенных территорий появился скейт-парк, а в районе Силино благоустроили лесопарк.

"Наша гордость - дендропарк: здесь собрано множество интереснейших растений со всего света. Теперь там есть беговые дорожки и прогулочные тропы", - сказал Титов.

Депутат заметил, что коронавирус повлиял на популярность парков. Из-за закрытых спортзалов многие стали заниматься на свежем воздухе, освоили велосипеды.

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