Анна Попова рассказала о сезонности COVID-19

Вирус наиболее активен в холодное время года

Коронавирусная инфекция начинает приобретать сезонных характер. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на заседании президиума Российской академии наук.

"У нас сезонность обретает COVID, мне кажется, это пока прогноз достаточно объективный. Южное полушарие большие цифры давало тогда, когда у них была зима, Северное полушарие давало все это в холодный период весны и сейчас, осенью", - отметила глава Роспотребнадзора.

Также она подчеркнула, что на сегодняшний день в России порядка половины всех зарегистрированных случаев коронавируса приходятся либо на бессимптомное течение болезни, либо на ее легкие формы, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 29,2 миллионов человек, 927 тысяч из них скончались. В России выявлено 1,07 миллиона заболевших, 18 635 пациентов скончались.

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