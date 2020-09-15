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Анна Попова рассказала о сезонности COVID-19

11:24
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Вирус наиболее активен в холодное время года

Коронавирусная инфекция начинает приобретать сезонных характер. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на заседании президиума Российской академии наук.

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"У нас сезонность обретает COVID, мне кажется, это пока прогноз достаточно объективный. Южное полушарие большие цифры давало тогда, когда у них была зима, Северное полушарие давало все это в холодный период весны и сейчас, осенью", - отметила глава Роспотребнадзора.

Также она подчеркнула, что на сегодняшний день в России порядка половины всех зарегистрированных случаев коронавируса приходятся либо на бессимптомное течение болезни, либо на ее легкие формы, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 29,2 миллионов человек, 927 тысяч из них скончались. В России выявлено 1,07 миллиона заболевших, 18 635 пациентов скончались.

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