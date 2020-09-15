Глава СВР прокомментировал ситуацию вокруг Навального

В организме блогера на было отравляющих веществ

Российские врачи в Омске провели всестороннее обследование блогера Алексея Навального по всем протоколам после его поступления в городскую больницу. В организме пациента не было отравляющих веществ, заявил директор Службы внешней разведки России.

Сергей Нарышкин подчеркнул: ядов в организме оппозиционера в тот момент, когда он покидал Россию, не было. Глава СВР также назвал дезинформацией разговоры о том, что в России есть запасы "Новичка". Все запасы отравляющего вещества были уничтожены в соответствии с протоколами Организации по запрещению химического оружия, что и было зафиксировано в установленном порядке, приводит слова Нарышкина РИА Новости.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа. Блогеру стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Он находился в состоянии комы, позже его доставили из Омска в берлинскую клинику Charite.

15 сентября американская газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ сообщила, что Алексей Навальный не намерен оставаться в Германии и планирует вернуться в Россию. Участвовать в совместном расследовании своего "отравления" блогер отказался.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"