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Семенович объяснила поцелуй с Губерниевым

11:38
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Певица заверила, что их связывает только дружба

Анна Семенович прокомментировала предположения о ее романе со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Ранее в Сети появилась фотография, на которой запечатлен поцелуй певицы и телеведущего.
Губерниева застали за поцелуями с Семенович

Семенович заверила, что они с Губерниевым друзья, и романтических отношений между ними быть не может. Артистка опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует рядом с Губерниевым и актером Андреем Гайдуляном. В комментариях к фотографии певица объяснила, что пригласила комментатора сняться в ее новом клипе. А интригующая фотография, появившаяся на просторах Интернета, - всего лишь дружеский поцелуй.

"Мы с Димой, может быть и могли быть очень красивой парой, но точно не в этой жизни. Мое сердце занято, а он уже много лет безнадежно влюблен и счастлив со своей супругой", - резюмировала Семенович.

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Анна Семенович
Анна Семенович
Анна Семенович, Дмитрий Губерниев и Андрей Гайдулян
Анна Семенович, Дмитрий Губерниев и Андрей Гайдулян
Анна Семенович, Дмитрий Губерниев и Андрей Гайдулян
Анна Семенович, Дмитрий Губерниев и Андрей Гайдулян
Анна Семенович, Дмитрий Губерниев и Андрей Гайдулян
Анна Семенович, Дмитрий Губерниев и Андрей Гайдулян
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