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Переболевшие коронавирусом могут быть заразны еще 90 дней

12:32
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Инфекция до сих пор представляет серьезную опасность

Пациент, переболевший коронавирусной инфекцией, может представлять опасность для окружающих в течение трех месяцев, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума РАН.

Анна Попова рассказала о сезонности COVID-19
За сутки в России выявлено 5529 новых случаев коронавируса

"У нас есть наблюдения, и такие наблюдения есть за рубежом, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. […] Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет", - сообщила начальник ведомства.

Попова подчеркнула, что вирус может распространяться даже в том случае, если у заболевшего не было симптомов COVID-19, передает РЕН ТВ. Она также отметила, что в России специалисты зафиксировали период распространения коронавируса длительностью в 48 дней, а за границей – 90 дней.

Ранее Анна Попова заявила, что коронавирус начинает проявлять себя как сезонная инфекция. Глава Роспотребнадзора отметила, что заболевших гораздо больше в холодное время года.

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