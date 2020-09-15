Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса

Одна из них – расширение тестирования на коронавирус

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией назвал причины, по которым выросло число выявляемых случаев COVID-19 в столице. Одна из них – расширение тестирования на коронавирус.

"В Москве стали больше тестировать и лучше выявлять коронавирус: количество тестов возросло в среднем от 40 до 60 тысяч в день", - сообщили в оперштабе. Там добавили, что при этом доля выявленных случаев коронавируса от общего числа тестов уменьшилась.

По данным оперштаба, заполняемость записи на ПЦР выросла почти в 2 раза, тест-системы становятся точнее, число ложноотрицательных тестов уменьшается.

Кроме того, в связи с окончанием летнего сезона резко выросло число пассажиров в транспорте – по данным оперштаба, оно увеличилось на 6 миллионов. Вдобавок работодатели вернули большую часть сотрудников к очному режиму, учащиеся вернулись в школы, студенты - в вузы. В столицу из регионов вернулись работники, приезжающие на сезонные заработки.

Как отметили в оперштабе, также возобновился внутренний туризм. С середины июня в Москве побывало более 1,5 миллионов туристов, передает РИА Новости.

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