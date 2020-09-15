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Вирусолог рассказал, какова вероятность заразиться коронавирусом от переболевшего

12:32
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Уже здоровый человек продолжает выделять вирус

Вирусолог Анатолий Альтштейн предупредил, что излечившиеся от коронавирусной инфекции люди на протяжении какого-то времени продолжают представлять опасность для окружающих. Было установлено, что они остаются заразными минимум две недели после выздоровления.

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Альтштейн подчеркнул: на сегодняшний день точный срок, в который переболевший коронавирусом человек продолжает выделять вирус, остается неизвестен.

"Мы сейчас еще достаточно точно не знаем, сколько дней человек выделяет вирус. Как правило, это две недели, в большинстве случаев не больше. Но исключения могут быть, исключения такого длительного выделения вируса... Заразиться "от такого человека" вполне реально", - считает вирусолог.

Он добавил, что переболевший COVID-19 человек не может быть полностью уверен, что не заразится вновь. Также 100% гарантии не дает и вакцинация. Альтштейн рекомендовал не забывать про меры предосторожности, соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски и чаще мыть руки, передает РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что переболевшие коронавирусом пациенты могут заражать других в течение трех месяцев.

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