Московский омбудсмен рассказала, как Ефремов чувствует себя в СИЗО

Актер не жалуется на свое положение

Уполномоченный по делам человека в Москве Татьяна Потяева проверила условия содержания актера Михаила Ефремова в СИХО. Омбудсмен рассказала, что артист не жалуется ни на еду, ни на здоровье.

Омбудсмен подчеркнула, что изначально Ефремов испытывал сильный стресс, однако это уже проходит. "Он уже пережил стрессовую ситуацию в связи с помещением в следственный изолятор. Считает, что у него очень хорошие сокамерники, у них хорошие отношения, они его посвящают в тонкости пребывания в СИЗО, теперь он знает, по каким вопросам к кому обращаться", - сообщила Потяева.

Она добавила, что в камере Ефремова есть приватное закрытое место, холодильник и даже телевизор. Во время досуга актер читает сокамерникам книги и занимается актерством, передает РИА Новости.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Актер признал себя виновным, суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения.

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