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Роспотребнадзор измерил иммунитет россиян к коронавирусу

12:34
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Показатели разнятся от региона к региону

Роспотребнадзор завершил первый этап исследований коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в российских регионах. Как выяснилось, показатели разнятся – разброс составляет от 6% до 50%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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"По итогам первого этапа обследованы почти 74,5 тысячи человек в 26 субъектах России. Диапазон - от 6% до 50% в разных субъектах. По возрастам максимальные - до 71% - показатели популяционного иммунитета установлены у детей дошкольного и раннего школьного возраста", сообщила Попова на заседании президиума Российской академии наук.

Различие в показателях наблюдается, по данным главы Роспотребнадзора, и в профессиональных группах. Наибольший уровень коллективного иммунитета - до 50% - выявлен среди работников здравоохранения, а также в сфере образования - до 42%.

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