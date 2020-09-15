Собянин осмотрел строящийся ФОК на северо-западе Москвы

В столице идет масштабное спортивное строительство

На северо-западе Москве идёт масштабное строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Ход работ во вторник осмотрел Сергей Собянин.

Общая площадь 4-этажного здания больше девяти тысяч квадратных метров. В нём оборудуют бассейны для взрослых и детей, откроют спортивный и тренажёрный залы. Разместят тренерские, а также раздевалки.

Маломобильным гражданам обеспечат комфортный доступ в здание и возможности для занятий плаванием. А на прилегающей территории для посетителей и сотрудников комплекса обустроят парковку. Завершить строительство планируют в следующем году.

"Несмотря на определенные ограничения, в Москве идет масштабное спортивное строительство: возводятся крытые хоккейные корты, бассейны, спортивные залы. Всего в плане ближайших трех лет 150 спортивных комплексов. Половина из них возводится за счет городских денег, и половина - за счет частных", - приводит АГН "Москва" слова Собянина.

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