ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин осмотрел строящийся ФОК на северо-западе Москвы

14:04
  • вторник
  • 15 сентября 2020

В столице идет масштабное спортивное строительство

На северо-западе Москве идёт масштабное строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Ход работ во вторник осмотрел Сергей Собянин.

Общая площадь 4-этажного здания больше девяти тысяч квадратных метров. В нём оборудуют бассейны для взрослых и детей, откроют спортивный и тренажёрный залы. Разместят тренерские, а также раздевалки.

Маломобильным гражданам обеспечат комфортный доступ в здание и возможности для занятий плаванием. А на прилегающей территории для посетителей и сотрудников комплекса обустроят парковку. Завершить строительство планируют в следующем году.

"Несмотря на определенные ограничения, в Москве идет масштабное спортивное строительство: возводятся крытые хоккейные корты, бассейны, спортивные залы. Всего в плане ближайших трех лет 150 спортивных комплексов. Половина из них возводится за счет городских денег, и половина - за счет частных", - приводит АГН "Москва" слова Собянина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса
Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса
Сергей Собянин осмотрел строящийся ФОК
Сергей Собянин осмотрел строящийся ФОК
Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса
Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса
Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса
Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.