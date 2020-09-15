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На северо-восточном участке БКЛ метро завершен очередной тоннель

15:01
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Работы выполнены досрочно

На северо-восточном участке Большой кольцевой линии метро завершена одна из сложных тоннелепроходок. Это отрезок между станциями "Савеловская" и "Сокольники", передает "ТВ Центр".

Щит "Инна" прошел левый перегонный тоннель длиной более трех километров. Особенность в том, что без остановки щит проследовал между будущими станциями "Марьина Роща" и "Рижская". Помимо трудных грунтов, пришлось также двигаться под действующими путями железной дороги и Третьего транспортного кольца. Несмотря на это, работы выполнены даже раньше запланированного срока.

"Во время строительства были сделаны некоторые технические, новаторские совершенствования, что позволило сократить время проходки более чем на один месяц. По графику изначально мы должны были находится здесь в ноябре текущего года, сегодня середина сентября, данная работа закончена", - сообщил генеральный директор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов.

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