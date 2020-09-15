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Московские ТЭЦ готовят к осенне‑зимнему периоду

15:05
  • вторник
  • 15 сентября 2020

На 25-й ТЭЦ проходит плановый ремонт

Во вторник на 25-й ТЭЦ - одной из основных в городе, которая обеспечивает электричеством и теплом запад и юго-запад столицы - начали плановый ремонт одного из самых мощных турбогенераторов, сообщает "ТВ Центр".

Сначала турбину полностью разобрали, сняв защитный кожух, и теперь специалисты будут проверять буквально каждую деталь на возможные дефекты. В случае обнаружения неисправностей их устранят, а затем сложную конструкцию соберут заново и введут в эксплуатацию. Работы должны завершить к началу отопительного сезона. Впрочем, даже если похолодает раньше обычного, москвичи без тепла точно не останутся.

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