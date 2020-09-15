В Боткинской больнице появится собственный криобанк

Что это такое и как новое оборудование поможет в лечении?

Сегодня - всемирный день борьбы с лимфомами. В московской Боткинской больнице врачи каждый день сражаются с этим коварным онкологическом заболеванием. В арсенале специалистов - химиотерапия, трансплантация стволовых клеток. А скоро появится и собственный криобанк.

Мария Крючкова - медсестра в городской поликлинике, неожиданно сама оказалась в роли пациента. Однажды вдруг появилась одышка и тяжесть в груди. Оказалось, в организме скрывалась огромная опухоль более 10 сантиметров. Диагноз - лимфома Ходжкина. Девушка боролась с недугом два с половиной года. Первые курсы лечения были неудачными, но затем Мария попала в Боткинскую больницу. После высокодозной химиотерапии и трансплантации стволовых клеток болезнь наконец отступила.

"Очень мечтаю, наконец, вернуться к физической нагрузке, пойти в зал заниматься, очень сильно поправилась, пока лечилась. И на работу рвусь ужасно, очень люблю свою работу. Были моменты, когда во время лечения было получше, срывалась и шла на работу. Я себя чувствовала абсолютно уверенно и была нацелена на то, что меня 100 процентов вылечат!" – говорит Мария Крючкова.

Мария уже готовится к выписке - три недели она провела в обновлённом гематологическом корпусе Боткинской больницы. В этом году он открылся после капремонта: круглосуточный стационар на 120 коек, комфортные палаты, новейшее оборудование. Полный цикл лечения заболеваний крови - в одном месте. Теперь здесь смогут проводить более 100 трансплантаций стволовых клеток в год.

Некоторым пациентам необходима пересадка не своих, а донорских клеток. Раньше их приходилось привозить из специализированных центров, однако совсем скоро здесь появится собственный криобанк. Эта сложная система труб - на самом деле часть дорогостоящего оборудования.

Хранить стволовые клетки будут при температуре около минус 200 градусов. Криобанк сможет вместить материал более сотни доноров - а значит, помощь пациентам будут оказывать еще быстрее и эффективнее. А главное, использовать новые, еще более современные и технологичные методы лечения болезней крови.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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