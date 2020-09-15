Ефремов в СИЗО занялся онлайн-шопингом

Просьб к правозащитникам у актера не возникло

Сотрудники СИЗО, в котором находится осужденный на восемь лет лишения свободы Михаил Ефремов, исполняют все просьбы актера. К посетившим его в камере правозащитникам просьб у артиста не возникло.

"У него сейчас все абсолютно в порядке. Все интересующие его вопросы он адресовал сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний, и все его обращения исполнены", - сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. По ее словам, все необходимые вещи Ефремов получает, заказывая по интернету.

Михаил Ефремов в СИЗО ожидает вступления в силу вердикта Пресненского суда Москвы. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, на три года его лишили водительских прав. 8 июня на Садовом кольце в центре столицы автомобиль артиста выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с "Ладой". Водитель отечественной машины Сергей Захаров скончался в больнице.

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