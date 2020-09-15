Мария Киселева пригласила старшеклассников принять участие в конкурсе спортивных комментаторов

Эта работа сложная, но интересная

Дети старше 14 лет смогут попробовать себя на конкурсе комментаторов "Комментариум". Об это рассказала депутат Московской городской думы и олимпийская чемпионка Мария Киселева. По ее словам, работа спортивного комментатора – напряженная, но интересная и эмоциональная.

"Нужно обладать большим количеством информации, ориентироваться по ходу, делиться сумасшедшими эмоциями и не мешать зрителям наслаждаться происходящим. Попробовать себя в этой роли в подростковом возрасте - отличная возможность", - полагает Киселева.

Принять участие в конкурсе сможет любой школьник старше 14 лет. Для этого нужно на камеру прокомментировать матч по любому виду спорта и опубликовать видеоролик в соцсетях с хештегами #ПатриотСпорт и #Комментариум. Для участников проведут несколько мастер-классов в режиме онлайн.

Кроме того, участникам предстоит снять небольшие видеорепортажи. 16 лучших работ выберут жюри и зрители. Затем победителям нужно прокомментировать матч по заданному виду спорту и провести прямую трансляцию.

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