В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Лукашенко

Белорусский президент посетил Сочи

В Кремле раскрыли подробности переговоров глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в ходе диалога обсуждались союзные отношения стран.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия и Белоруссия всегда были братскими странами и союзниками, и в Москве надеются, что так и останется в дальнейшем. Песков подчеркнул, что речь идет именно о сотрудничестве стран, а не об отношениях их президентов, передает РИА Новости.

"И, конечно, для России Белоруссия всегда была ближайшим союзником, братской и дружественной страной. И мы рассчитываем на то, что так и останется", - сказал Песков.

Александр Лукашенко прибыл в Сочи в понедельник, 14 сентября. Эта поездка стала его первым заграничным визитом после победы на выборах 9 августа. Согласно официальным данным, на президентских выборах 2020 года Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. За Светлану Тихановскую проголосовало 10,1% населения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"