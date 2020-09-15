Кремль: возвращению Навального все будут только рады

Ранее стало известно о планах блогера вернуться в Россию

В Кремле отреагировали на планы Алексея Навального вернуться в Россию после лечения в Германии. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этому все будут только рады.

"Любой гражданин волен уезжать из России и возвращаться в Россию. Если гражданин России поправит своё здоровье, то, конечно, все будут рады", - сказал Песков. Его заявление цитирует "Интерфакс".

В то же время у Кремля вызывает вопросы ситуация, когда России не предоставляют данные о результатах анализов блогера. В Москве надеются, что российские специалисты все же получат к ним доступ.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа. Блогеру стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Он находился в состоянии комы, позже его доставили из Омска в берлинскую клинику Charite.

15 сентября американская газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ сообщила, что Алексей Навальный не намерен оставаться в Германии и планирует вернуться в Россию. Участвовать в совместном расследовании своего "отравления" блогер отказался.

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