ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль: возвращению Навального все будут только рады

13:08
  • вторник
  • 15 сентября 2020

Ранее стало известно о планах блогера вернуться в Россию

В Кремле отреагировали на планы Алексея Навального вернуться в Россию после лечения в Германии. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этому все будут только рады.

Глава СВР прокомментировал ситуацию вокруг Навального
Начал вставать: Навального отключили от аппарата ИВЛ

"Любой гражданин волен уезжать из России и возвращаться в Россию. Если гражданин России поправит своё здоровье, то, конечно, все будут рады", - сказал Песков. Его заявление цитирует "Интерфакс".

В то же время у Кремля вызывает вопросы ситуация, когда России не предоставляют данные о результатах анализов блогера. В Москве надеются, что российские специалисты все же получат к ним доступ.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа. Блогеру стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Он находился в состоянии комы, позже его доставили из Омска в берлинскую клинику Charite.

15 сентября американская газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ сообщила, что Алексей Навальный не намерен оставаться в Германии и планирует вернуться в Россию. Участвовать в совместном расследовании своего "отравления" блогер отказался.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Алексей Навальный
Алексей Навальный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.